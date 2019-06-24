Определен состав женской сборной России на ЧЕ по баскетболу

ТАСС, 24 июня. Тренерский штаб женской сборной России объявил состав для участия в чемпионате Европы - 2019 по баскетболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Полностью состав женской сборной России выглядит следующим образом: защитники Елена Беглова и Евгения Белякова (обе - УГМК), Ксения Левченко ("Енисей"), Анна Лешковцева (МБА) и Екатерина Федоренкова ("Надежда"); форварды Юлия Гладкова ("Бембибре", Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК) и Анастасия Шилова ("Надежда"); центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе - УГМК) и Жосселина Майга ("Надежда").

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. На групповом этапе российские баскетболистки встретятся с командами Бельгии (27 июня), Сербии (28 июня) и Белоруссии (30 июня). Три лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в плей-офф турнира, при этом победители каждой из групп напрямую квалифицируются в четвертьфинал.

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). В 2017 году в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала. На предстоящий турнир россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.