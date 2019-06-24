Исинбаева рада, что право провести Олимпиаду 2026 года получила Италия

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Член Международного олимпийского комитета (МОК) двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рада, что право провести зимние Олимпийские игры 2026 года доверили Милану и Кортина-д'Ампеццо. Об этом она рассказала ТАСС после объявления результатов голосования, которое прошло на 134-й сессии МОК в Лозанне.

Единственным конкурентом Милана и Кортина-д'Ампеццо был Стокгольм. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую - 34, один человек воздержался.

"Результатом я довольна, - сказала Исинбаева. - Италия показала очень сильную презентацию, и хотя до Олимпиады еще семь лет, они уже предоставили все гарантии того, что Игры пройдут с вероятностью 100 процентов".

"Во время обсуждения заявок больше всего интересовали вопросы логистики. Важно было узнать, как спортсмены будут добираться до объектов от Олимпийской деревни, ведь Игры должны объединять, а не разъединять спортсменов. Также важными были вопросы экономики, стабильности, поскольку через семь лет может произойти все, что угодно, и МОК необходимы были гарантии", - добавила она.

Исинбаева считает, что важное влияние на результаты выборов оказал отчет оценочной комиссии МОК, который был предоставлен перед выборами. "Он был довольно строгим, думаю, он повлиял на многих членов МОК, потому что к Швеции оставалось очень много вопросов. Думаю, отчет оценочной комиссии был судьбоносным", - заметила она.

Собеседница агентства считает, что слабым местом в заявке Стокгольма было намерение провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в Латвии.