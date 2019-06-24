Батутист Мельник: излишняя осторожность стала причиной ошибки в синхронных прыжках

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Михаил Мельник из-за излишней осторожности допустил ошибку во время соревнований в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх. Такое мнение спортсмен в понедельник высказал журналистам.

Золотую медаль в синхронных прыжках на батуте завоевали представители Польши, второе место заняли украинцы, третьими стали французы. Россияне заняли седьмое место, хотя в квалификации они показали лучший результат.

"Я упал и подвел Андрея [партнера Юдина], мы слишком хорошо начали, в очень хорошем каче, но я стал осторожничать и допустил ошибку уже на втором элементе. Все закончилось быстро, такую ошибку на выходе уже невозможно скорректировать, ее можно исправить только незначительно", - сказал Мельник.

Российские спортсмены отметили, что батут установлен не на оптимальном покрытии, что создает трудности во время выступления и тренировок.

"Здесь батут установлен на помосте, со стороны это можно не заметить, но когда выступаешь, возникают трудности. Помост стоит на плохой опоре и это может сыграть большую роль в перемещении во время исполнения упражнения", - добавил Юдин.

"Моя ошибка не связана с тем, как установлен батут, но во время разминки были трудности из-за установки батута, я постоянно проваливался на одну сторону. Мы уже говорили, что нужно ставить батут на бетонную поверхность, которая не играет. Но все в одинаковых условиях, стараемся приспосабливаться. Перед завтрашними соревнованиями настрой боевой, постараемся исправиться", - заключил Мельник.