Посол Японии Кодзуки: проведение Кубка мира по регби было давней мечтой страны

Турнир впервые состоится в Азии и пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. В матче открытия хозяева турнира встретятся со сборной России. Также россиянам предстоит встретиться на групповом этапе с командами Самоа, Шотландии и Ирландии.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Проведение Кубка мира по регби давно было мечтой для Японии. Об этом в понедельник заявил в ходе торжественной церемонии, посвященной предстоящему Кубку мира - 2019 по регби, чрезвычайный полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

"20 сентября в Японии стартует Кубок мира по регби, впервые турнир проводится в Азии. Одна из задач турнира - показать миру привлекательность и достоинство этого вида спорта, для всех организаторов это было давней мечтой, - заявил Кодзуки. - Япония как принимающая сторона создаст условия, чтобы гости насладились этим видом спорта. В матче открытия турнира 20 сентября сыграют сборные России и Японии, и мне трудно разобраться, за какую команду болеть, уверен, эта игра запомнится всем".

В ходе церемонии Кодзуки встретился с председателем высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорем Артемьевым и игроками сборной России. "Нас ожидает бескомпромиссная игра, которая доставит зрителям много удовольствия. Мы не сомневаемся, что Кубок мира пройдет на высоком уровне и станет самым красивым в истории, - сказал Артемьев. - Наши спортсмены и тренеры сделают все, чтобы первая игра прошла в духе фэйр-плей и спортивной борьбы".

По окончании церемонии представители обеих стран обменялись подарочными галстуками с эмблемой Федерации регби России и логотипом Кубка мира. Также среди почетных гостей на церемонии присутствовали почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков и заместитель председателя высшего совета ФРР, почетный президент федерации Вячеслав Копьев.