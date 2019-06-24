Серебряный призер Евроигр дзюдоист Тасоев мечтает о поединке с чемпионом ОИ Ринером

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Дебютант чемпионата Европы по дзюдо, проходящего в рамках Европейских игр в Минске, тяжеловес Инал Тасоев признался, что мечтает выйти на бой с двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером. Об этом 21-летний Тасоев рассказал журналистам.

В финальной схватке Тасоев уступил грузину Гураму Тушишвили. Бронзу завоевали Стефан Хегай из Австрии и голландец Хенк Грол.

"Я знаю, что непобедимых нет, и Тушишвили можно было победить, - рассказал Тасоев. - Даже у Ринера можно выигрывать - все падают. Я мечтаю с ним однажды побороться".

Тасоев, который первый год выступает на взрослом уровне, пообещал разобраться, чего в итоге ему не хватило в финале Европейских игр: "Я был очень хорошо готов, но что-то пошло не так, я упустил свой захват. Надо идти вперед, и я пойму, что произошло. Я расстроен, ведь на данный момент чемпионат Европы - самые значимые соревнования в моей карьере, и я очень серьезно настраивался на этот старт".

Чемпионат Европы по дзюдо в рамках Европейских игр завершится в Минске 25 июня командным турниром. Европейские игры завершатся 30 июня.