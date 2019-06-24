ФК "Динамо" продлил контракт с капитаном команды Шуниным на три года

ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с вратарем команды Антоном Шуниным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним голкипером рассчитано на три года.

"Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" - родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист, это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня день рождения, - сказал Шунин. - За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена - как хорошие, так и не очень, сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни бело-голубых. С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе. Надеюсь, что болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперед, ведь только вместе мы добьемся любых поставленных целей".

Шунин является воспитанником "Динамо", за основную команду он выступает с 2007 года. Всего за "Динамо" он провел 240 матчей, 99 - в качестве капитана команды.