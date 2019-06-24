Мэр Милана заявил, что до 2026 года стадион "Сан-Сиро" снесен не будет

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Миланский стадион "Сан-Сиро", также известный как "Джузеппе Меацца", примет церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2026 года, поэтому информация о его сносе является преждевременной. Об этом ТАСС заявил мэр города Джузеппе Сала.

В понедельник президент футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони заявил, что рядом с "Сан-Сиро", на котором домашние матчи также проводит "Интер", будет построена новая арена. При этом он отметил, что "Сан-Сиро" будет снесен.

"Милан" и "Интер" планируют обзавестись новым стадионом или продолжить использовать "Сан-Сиро", если его удастся сделать более современным. Поэтому сейчас рассматривается несколько вариантов. В ближайшие недели я проведу встречу с представителями клубов, и они расскажут мне о своих планах", - сказал Сала.

"С финансовой точки зрения стадион не будет работать должным образом до тех пор, пока вокруг него не появятся различные коммерческие объекты. Это означает, что этот вопрос займет несколько лет. Но я могу пообещать, что в 2026 году Сан-Сиро будет открыт. Стадион принадлежит городу", - добавил он.

В понедельник Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо получил право на проведение Олимпийских игр 2026 года.

Стадион "Сан-Сиро" был построен в 1925 году, последняя его реконструкция была окончена 30 лет назад.