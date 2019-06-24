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Европейские игры-2019

Россияне завоевали девять наград в третий медальный день Европейских игр

Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете после трех медальных дней
Маргарита Ломова и Артем Черноусов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Маргарита Ломова и Артем Черноусов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают лидировать в общем зачете после третьего медального дня Европейских игр, завоевав девять наград. Соревнования проходят в Минске.

В воскресенье было разыграно 14 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото завоевали Маргарита Ломова и Артем Черноусов в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м в миксте и дзюдоист Арман Адамян (весовая категория до 100 кг). Также золотую награду российской команде принесла мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3". Российские баскетболистки завершили выступление на Европейских играх на стадии четвертьфинала, уступив будущим победительницам турнира француженкам (13:20).

Серебро в активе Сергея Каменского в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м и дзюдоиста Инала Тасоева (свыше 100 кг).

Бронзовыми призерами стали Алексей Алипов и Дарья Семьянова в стендовой стрельбе в упражнении "трап" в миксте, Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев в миксте в спортивной аэробике и дзюдоисты Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг).

Всего на счету сборной России 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6-5-9). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия22121448
2Белоруссия1191838
3Грузия65920
4Украина57618
5Италия54312
6Франция50510
7Израиль3306
8Бельгия3115
9Словения2013
10Нидерланды1528
11Болгария1449
12Чехия1236
12Португалия1236
14Великобритания1225
15Испания1146
16Румыния1135
17Сербия1124
18Армения1113
18Косово1113
20Турция1023
21Хорватия1012
21Швеция1012
23Польша1001
24Азербайджан04711
25Латвия0325
26Греция0235
27Эстония0202
28Молдавия0123
29Босния и Герцеговина0101
29Швейцария0101
29Словакия0101
32Германия0033
33Австрия0022
33Венгрия0022
35Дания0011

 

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