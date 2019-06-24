Россияне завоевали девять наград в третий медальный день Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают лидировать в общем зачете после третьего медального дня Европейских игр, завоевав девять наград. Соревнования проходят в Минске.
В воскресенье было разыграно 14 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Золото завоевали Маргарита Ломова и Артем Черноусов в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м в миксте и дзюдоист Арман Адамян (весовая категория до 100 кг). Также золотую награду российской команде принесла мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3". Российские баскетболистки завершили выступление на Европейских играх на стадии четвертьфинала, уступив будущим победительницам турнира француженкам (13:20).
Серебро в активе Сергея Каменского в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м и дзюдоиста Инала Тасоева (свыше 100 кг).
Бронзовыми призерами стали Алексей Алипов и Дарья Семьянова в стендовой стрельбе в упражнении "трап" в миксте, Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев в миксте в спортивной аэробике и дзюдоисты Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг).
Всего на счету сборной России 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6-5-9). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|22
|12
|14
|48
|2
|Белоруссия
|11
|9
|18
|38
|3
|Грузия
|6
|5
|9
|20
|4
|Украина
|5
|7
|6
|18
|5
|Италия
|5
|4
|3
|12
|6
|Франция
|5
|0
|5
|10
|7
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|8
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|9
|Словения
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|1
|5
|2
|8
|11
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|12
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|14
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|15
|Испания
|1
|1
|4
|6
|16
|Румыния
|1
|1
|3
|5
|17
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|18
|Армения
|1
|1
|1
|3
|18
|Косово
|1
|1
|1
|3
|20
|Турция
|1
|0
|2
|3
|21
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|21
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|23
|Польша
|1
|0
|0
|1
|24
|Азербайджан
|0
|4
|7
|11
|25
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|26
|Греция
|0
|2
|3
|5
|27
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|28
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|29
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|29
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|29
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|32
|Германия
|0
|0
|3
|3
|33
|Австрия
|0
|0
|2
|2
|33
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|35
|Дания
|0
|0
|1
|1