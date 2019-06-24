Россияне завоевали девять наград в третий медальный день Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают лидировать в общем зачете после третьего медального дня Европейских игр, завоевав девять наград. Соревнования проходят в Минске.

В воскресенье было разыграно 14 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото завоевали Маргарита Ломова и Артем Черноусов в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м в миксте и дзюдоист Арман Адамян (весовая категория до 100 кг). Также золотую награду российской команде принесла мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3". Российские баскетболистки завершили выступление на Европейских играх на стадии четвертьфинала, уступив будущим победительницам турнира француженкам (13:20).

Серебро в активе Сергея Каменского в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м и дзюдоиста Инала Тасоева (свыше 100 кг).

Бронзовыми призерами стали Алексей Алипов и Дарья Семьянова в стендовой стрельбе в упражнении "трап" в миксте, Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев в миксте в спортивной аэробике и дзюдоисты Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг).

Всего на счету сборной России 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Грузии (6-5-9). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.