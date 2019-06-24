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Футболист "Локомотива" Фарфан пропустит оставшиеся матчи Кубка Америки из-за травмы

Джефферсон Фарфан EPA-EFE/Fernando Bizerra
Описание
Джефферсон Фарфан
© EPA-EFE/Fernando Bizerra

ТАСС, 24 июня. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сыграет в оставшихся матчах Кубка Америки по футболу из-за травмы левого колена. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации футбола Перу.

Сроки восстановления 34-летнего футболиста не уточняются.

"Федерация футбола Перу с сожалением сообщает, что игрок Джефферсон Фарфан получил травму левого колена, которая лишает его возможности продолжить участие в Кубке Америки - 2019", - говорится в заявлении.

После трех туров сборная Перу заняла третье место в группе А, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. На текущем турнире Фарфан провел три матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Всего за национальную команду он провел 90 матчей, забив 26 мячей.

В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента, до этого он выступал за "Аль-Джазиру" из ОАЭ. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 гола и отдав 12 результативных передач. В составе "Локомотива" нападающий становился чемпионом России и дважды - обладателем Кубка страны. Также он выступал за перуанский "Альянс Лима", голландский ПСВ и немецкий "Шальке".

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