Дзюдоистка Чибисова верит, что сборная России выиграет командный турнир Европейских игр

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Европейских игр в весе свыше 78 кг дзюдоистка Ксения Чибисова уверена, что российская команда сможет выиграть командный турнир соревнований. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В схватке за бронзу 30-летняя спортсменка победила Рошель Нуньес из Португалии. Золото завоевала дзюдоистка из Белоруссии Марина Слуцкая.

"Я знала, что в меня верят, я чувствовала это, и мне удалось завоевать медаль - однозначно она самая значимая в моей карьере. Я давно выступаю, давно борюсь, участвовала во многих соревнованиях, но подобное достижение мне покорилось впервые. Такой же настрой у меня и перед командными, мы способны победить", - сказала Чибисова.

Командный турнир дзюдоистов на чемпионате Европы, проходящем в Минске в рамках Европейских игр, пройдет 25 июня. Европейские игры завершатся 30 июня.