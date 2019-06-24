Сборная России по следж-хоккею сыграет на чемпионате Европы 2020 года

ТАСС, 24 июня. Сборная России примет участие в чемпионате Европы по следж-хоккею, который пройдет в шведском Эстерсунде в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Также участие в турнире подтвердили сборные Германии, Италии, Норвегии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции.

"Для российской дружины чемпионат Европы очень важный турнир, хотя в соответствии с квалификационным справочником не является отборочным на Паралимпиаду-2022, - сказал руководитель рабочей группы по подготовке сборных России к Паралимпийским играм 2022 года в Пекине, первый вице-президент ПКР Павел Рожков. - Не участвуя и не имея международной игровой практики в связи с временным приостановлением членства ПКР в МПК [Международном паралимпийском комитете], а это почти 3 года, россияне смогут продемонстрировать свой спортивный потенциал и готовность к соперничеству на равных. Хочу также отметить, что сборная России будет отстаивать титул чемпиона Европы, который она получила в 2016 году".

На прошлом чемпионате Европы по следж-хоккею в 2016 году, который также прошел в Эстерсунде, сборная России стала победителем турнира, второе место заняла сборная Италии, третье - команда Норвегии.