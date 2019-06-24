Восемь комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны во вторник

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Обладатели восьми комплектов наград определятся в четвертый медальный день на Европейских играх в Минске. Самое большое количество медалей разыграют во вторник в велоспорте на шоссе и прыжках на батуте (по два комплекта).

Велосипедисты определят победителей в индивидуальных гонках с раздельным стартом среди мужчин и женщин. Соревнования на шоссе откроют девушки, сборную России представят Елизавета Ошуркова и Мария Новолодская. После этого на старт выйдут мужчин, среди которых будут россияне Антон Воробьев и Артем Ныч. Комплекты наград станут последними в этом виде на Европейских играх.

Вечером на "Минск-Арене" определятся победители в мужском и женском индивидуальных турнирах по прыжкам на батуте. Россиянам Андрею Юдину и Михаилу Мельнику утром предстоит побороться за путевки в вечерний финал. Яна Павлова решила эту задачу в понедельник.

Дзюдоисты разыграют последний комплект медалей. На "Чижовка-Арене" состоится турнир в смешанных командах. Завершат во вторник выступления на Европейских играх и мастера спортивной аэробики, которые поспорят за награды в групповых упражнениях.

Один комплект медалей будет разыгран в пулевой стрельбе среди смешанных команд (малокалиберная винтовка, стрельба из положения лежа с дистанции 50 м). Также во вторник определятся первые победители в настольном теннисе (смешанный парный разряд), однако россияне не будут претендовать на награды из-за проигрыша на ранних стадиях. Начнут свои выступления в Минске пляжные футболисты. Сборная России в стартовом матче сыграет с командой Испании.

Во вторник на Европейских играх стартуют соревнования представителей вольной борьбы в весовых категориях до 57, 74, 86 и 125 кг. Из россиян первыми на ковер выйдут чемпионы мира 2018 года Заур Угуев (до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг), чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев (до 86 кг) и бронзовый призер европейского первенства 2019 года Анзор Хизриев (до 125). Медали в этих весовых категориях будут разыграны в среду.