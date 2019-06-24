Алаев: РФС надеется, что Федерация футбола Грузии будет вести себя уважительно

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Федерация футбола Грузии (GFF) будет вести себя корректно и уважительно. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ранее Федерация футбола Грузии на заседании исполкома выразила поддержку акции, в ходе которой футболисты команд "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" выходили на предматчевые построения в футболках с антироссийскими лозунгами. Это произошло в рамках встреч 19-го тура чемпионата Грузии, которые состоялись 22 июня. При этом генеральный секретарь грузинской федерации рассказал, что не получал никакой реакции от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента. Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены. Надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА - футбол должен быть вне политики", - сказал Алаев.

История вопроса

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной всего стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Также поручено проконтролировать возвращение россиян на родину.