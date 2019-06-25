Брейдо назначен на должность пресс-атташе футбольного клуба "Локомотив"

ТАСС, 25 июня. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении Кирилла Брейдо на пост директора по связям с общественностью. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он также займет пост пресс-атташе "Локомотива", который с июля 2018 года занимал Станислав Редикульцев.

Брейдо окончил Финансовый университет при правительстве РФ, после чего работал в пресс-службе "Локомотива", корреспондентом и руководителем клубного телеканала "Локо-ТВ". Также он комментировал матчи на телеканале Eurosport и был продюсером официального канала Российского футбольного союза на YouTube ("РФС-ТВ").

В прошедшем чемпионате России "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Клуб напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.