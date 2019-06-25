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Европейские игры-2019

Главную фан-зону Европейских игр ежедневно посещает более 30 тыс. человек

Фан-зона находится у Дворца спорта в Минске

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Главную фан-зону Европейских игр у Дворца спорта в Минске ежедневно посещает более 30 тыс. человек. Об этом рассказал ведущий специалист управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция Европейских игр 2019 года" Павел Кореневский, слова которого приводит агентство БелТА.

"Ежедневно ведется подсчет посещения фан-зон Европейских игр. Самая массовая - у Дворца спорта. Ежедневно более 30 тыс. человек проходят через эту фан-зону", - сообщил Кореневский.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске, соревнования завершатся 30 июня.

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