"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с Лэмпардом

ТАСС, 25 июня. Футбольный клуб "Дерби Каунти" официально разрешил лондонскому "Челси" вести переговоры с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Дерби Каунти".

"Дерби Каунти" надеется на быстрое завершение переговоров в связи со скорым началом предсезонной подготовки, - говорится в заявлении. - До официальных итогов "Дерби Каунти" воздержится от каких-либо комментариев по этой теме".

Лэмпард возглавил "Дерби Каунти" в мае 2018 года. В минувшем сезоне под руководством англичанина клуб занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошел до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступил бирмингемской "Астон Вилле" со счетом 1:2.

В прошедшем сезоне "Челси" под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри занял третье место в чемпионате Англии, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. Кроме того, клуб одержал победу в Лиге Европы, в финале переиграв английский "Арсенал" (4:1), а также дошел до финала Кубка английской лиги, где проиграл "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - пен.).

В составе "Челси" Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. 41-летний англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе "Челси" (3 раза).

Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок лиги и суперкубок страны, а также по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии бывший футболист сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.