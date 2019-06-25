Дзюдоист Могушков признался, что в решающей схватке на Евроиграх выиграл на автомате

Командный турнир проводится в формате "стенка на стенку". В финале соревнований встречаются по три дзюдоиста и три дзюдоистки от страны, в случае равного счета жребий определяет весовую категорию, спортсмены которой определят победителя. Сборная Португалии выиграла три первых поединка - Тимо Барбара победила Алену Прокопенко (до 70 кг), Хусен Халмурзаев уступил Анри Эгутидзе (до 90), Ксения Чибисова - Рошель Нуньес (свыше 70 кг). Затем балл взял россиянин Инал Тасоев, выигравший у Дорже Фонсеки (свыше 90), Дарье Межецкой понадобилось несколько секунд, чтобы выиграть у титулованной Тельмы Монтейру (до 57 кг), а Муса Могушков в дополнительное время выиграл у Жорже Фернандеша - 3:3 (до 73 кг).

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Муса Могушков рассказал, что смог победить в решающей схватке финала соревнований среди смешанных команд чемпионата Европы в рамках Европейских игр в Минске практически на автомате, поскольку был сильно измотан. Об этом спортсмен рассказал журналистам во вторник после финального матча с португальцами.

Волей жребия на решающую схватку должен был выйти Могушков, у которого практически не оставалось сил после своего поединка. "Пару раз пробежался, пока шла жеребьевка, восстановился. Вижу, вдруг все на меня смотрят, хаос вокруг, и меня выталкивают на татами. Ну а что делать, какие варианты?" - рассказал Могушков.

Это дзюдо, тут не до шахмат

Могушков отметил, что и он, и его соперник по финалу Фернандеш были совершенно обессилены.

"Понимал, что на замечаниях не выиграешь - только чистая победа, значит, надо бросать, как бы измотаны ни были. Тут сказалась работа, которую я делал на протяжении долгих лет, я во взрослой сборной с 2008 года, дзюдо - вся наша жизнь. На татами нет времени в шахматы играть - ты вышел, а дальше в работу вступает мышечная память", - сказал спортсмен.

"Даже не знаю, сколько дома лежит серебряных медалей, надо бы на досуге посчитать. Раньше как было - после первых поединков ведем 3:0, а в итоге проигрываем. Сегодня же все вышло наоборот, так что эта медаль стала для меня самой ценной", - подчеркнул Могушков.

Сборная России помимо командного золота завоевала на чемпионате Европы, проходящем в рамках Европейских игр в Минске, две золотые, три серебряные и две бронзовые медали индивидуального турнира. На втором месте команда Грузии (2-1-4), на третьем - сборная Франции (2-0-3).