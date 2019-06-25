ОКР: посещаемость Дома болельщиков сборной на Европейских играх оправдала ожидания

Дом болельщиков сборной России открылся в Минске 21 июня.

"Мне нравится, как здесь все организовано. У меня не такой большой опыт, я возглавляю ОКР около года, мне тяжело сравнивать с тем, что было раньше. Во главу угла концепции этого дома мы поставили спортсменов, которые должны быть вознаграждены аплодисментами за свои выступления, а также болельщиков, которые приходят к нам, как домой, где они могут занять время между соревнованиями. Я думаю, что те цифры, которые мы анализируем с коллегами по посещаемости Дома, отражают то, что мы планировали", - сказал Поздняков.

"Импонирует, что власти Минска пошли нам навстречу и предоставили площадку, получилась хорошая командная игра, главными бенефициарами которой являются наши болельщики", - добавил он.

Европейские игры завершатся 30 июня.