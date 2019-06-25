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Европейские игры-2019

ОКР: посещаемость Дома болельщиков сборной на Европейских играх оправдала ожидания

Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что концепция Дома удобна как для спортсменов, так и для болельщиков

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Уровень интереса к Дому болельщиков сборной России на Европейских играх в Минске оправдал ожидания. Об этом во вторник журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Дом болельщиков сборной России открылся в Минске 21 июня.

"Мне нравится, как здесь все организовано. У меня не такой большой опыт, я возглавляю ОКР около года, мне тяжело сравнивать с тем, что было раньше. Во главу угла концепции этого дома мы поставили спортсменов, которые должны быть вознаграждены аплодисментами за свои выступления, а также болельщиков, которые приходят к нам, как домой, где они могут занять время между соревнованиями. Я думаю, что те цифры, которые мы анализируем с коллегами по посещаемости Дома, отражают то, что мы планировали", - сказал Поздняков.

"Импонирует, что власти Минска пошли нам навстречу и предоставили площадку, получилась хорошая командная игра, главными бенефициарами которой являются наши болельщики", - добавил он.

Европейские игры завершатся 30 июня.

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Поздняков, Станислав АлексеевичЕвропейские игры-2019
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