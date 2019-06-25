Исполком РФС обсудит изменение формата лимита на легионеров с сезона-2020/21

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится в среду в Москве. Повестка мероприятия включит в себя стратегические, операционные и административные вопросы.

Самой обсуждаемой темой первого блока в преддверии исполкома было изменение формата лимита на легионеров, которое вступит в силу с сезона-2020/21. На данный момент существуют два возможных варианта - сохранение действующей схемы "6+5" (на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов - прим. ТАСС) и введение нового формата "8+17" (в заявку команды на сезон входят не более восьми легионеров - прим. ТАСС). Президент РФС Александр Дюков в мае заявил, что склоняется ко второму предложению.

Решение по изменению лимита могло быть принято на предыдущем заседании исполкома, который состоялся 23 мая. Тогда его отложили для проведения дополнительных консультаций. Детальная проработка вопроса связана с учетом интересов клубов, которые перед стартом сезона-2019/20 должны скорректировать трансферную политику.

Лимит на легионеров в высших дивизионах чемпионатов России впервые был принят в 2005 году. В его первой версии говорилось о том, что на поле могли одновременно находиться не более пяти игроков без российского паспорта, но футболисты, которые провели не менее десяти матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались. 9 декабря 2005 года исполком РФС под руководством занимавшего на тот момент пост президента организации Виталия Мутко принял решение об изменении формата с сезона-2006. После этого на поле в составе команды одновременно могли находиться не более семи иностранцев.

Через три года лимит ужесточили до одновременного нахождения на поле шести футболистов, не имеющих российского паспорта. В июле 2012 года формат "7+4" возвратили, однако четыре года назад утвердили действующую сейчас схему "6+5".

К числу стратегических вопросов в повестке дня также отнесены утверждение программы оказания финансовой помощи региональным федерациям и их межрегиональным объединениям. Поднимут и тему медицинского обеспечения профессиональных соревнований по футболу.

Индивидуальные награды и список 33 лучших футболистов

Важным пунктом в подведении итогов прошлого сезона станет объявление 33 лучших игроков завершившегося чемпионата страны. РФС с 1992 года составляет список, в который входят три вратаря, по 12 защитников и полузащитников, а также шесть нападающих. В сезоне-2017/18 первыми на своих позициях стали Игорь Акинфеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Андреас Гранквист ("Краснодар"), Доменико Кришито ("Зенит"), Алексей Миранчук, Игорь Денисов (оба - "Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Александр Кокорин ("Зенит") и Федор Смолов ("Краснодар"). Наибольшее представительство тогда завоевал "Локомотив", выигравший первый за 14 лет чемпионский титул (четыре игрока).

По общему числу футболистов того сезона лидерство принадлежало ЦСКА - в список вошли Акинфеев, Фернандес, Головин, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев и Федор Чалов. "Локомотив" и "Зенит" в нем представляли по семь игроков, "Спартак" - шесть, "Краснодар" - три, от "Рубина" в этот лист попал Федор Кудряшов. Отдельного упоминания по итогам того сезона заслужил Артем Дзюба, успевший поиграть сразу за две команды - петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал".

Также РФС назовет лауреатов индивидуальных премий. Лучшим футболистом года в сезоне-2017/18 был Смолов, а приз "Надежда", вручаемый игрокам не старше 21 года, получил Головин. Лучшими тренером и командой стали Юрий Семин и его "Локомотив", а лучшим арбитром - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Специальным призом за вклад в развитие футбола был отмечен владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

Борьба за международные соревнования и лицензирование клубов

В списке административных вопросов, которые предстоит рассмотреть исполкому РФС, также значится параграф "О выдвижении России на получение права проведения отдельных международных соревнований по футболу". Возможно, так организация пытается подстраховаться на случай неудачи заявки петербургской "Газпром-Арены" на право принять финал Лиги чемпионов летом 2021 года, где ее конкурентом является мюнхенская "Альянц-Арена". Решение о месте проведения решающего матча главного еврокубкового турнира будет принято в сентябре 2019 года на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Еще одним стадионом, который может претендовать на финал еврокубка, является спартаковская "Открытие-Арена". Как сообщил ТАСС в конце апреля коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко, клуб заинтересован в проведении финала футбольной Лиги Европы в будущем. На данный момент опытом принятия решающих матчей еврокубков обладают только "Лужники". В 1999 году на главном стадионе страны итальянская "Парма" со счетом 3:0 победила французский "Марсель", а девятью годами позже в английском финале Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Челси".

Также будет рассмотрен вопрос о выдаче лицензий для выступления в сезоне-2019/20 сразу 10 клубам. Среди них стоит отметить махачкалинский "Анжи" - команда из столицы Дагестана испытывала финансовые проблемы на протяжении сезона-2018/19. Клуб вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), но не смог пройти лицензирование для выступления в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Теперь он постарается получить право играть в третьем по силе дивизионе российского футбола - Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

На получение лицензий претендуют краснодарский "Урожай", "Сызрань-2003", тульский "Химик-Арсенал", владикавказская "Алания", московская "Родина", "Новосибирск", черкесский "Интер", пермская "Звезда" и красногорский "Зоркий".

Шанс "Иртыша" на выход в ФНЛ

Среди вопросов, которые будут рассматриваться на заседании исполкома, стоит отметить утверждение итогов сезона-2018/19. От того, какое решение примет РФС, будут зависеть турнирные перспективы омского "Иртыша". Это связано с решением палаты по разрешению споров, которая решила снять с южно-сахалинского клуба "Сахалин" три очка за невыплату задолженностей игрокам. После этого команда, занявшая первое место в зоне "Восток" первенства ПФЛ, опустилась на вторую строчку, пропустив вперед "Иртыш".

Как сообщил ТАСС президент омичей Сергей Новиков, у клуба есть желание сыграть в ФНЛ. Однако этот вопрос будет обсуждаться с учредителями "Иртыша" только в том случае, если после утверждения итогов первенства команда останется на первом месте.

Исполкому предстоит утвердить регламенты и календари соревнований на предстоящий сезон, рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент первенства Олимп - ФНЛ, утвердить список судей, инспекторов и ассистентов арбитров, а также изучить возможность внесения изменений в дисциплинарный регламент РФС.