Шестнадцать комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в среду

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Обладатели шестнадцати комплектов наград определятся в пятый медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество медалей будет разыграно в гребле на байдарках и каноэ (5).

Первыми в среду начнут спор за награды мужчины-байдарочники на дистанции 1000 м. В финале А Россию будет представлять Максим Спесивцев. В оставшихся четырех решающих заездах россияне также претендуют на медали. В гребле на каноэ (1000 м) выступит Кирилл Шамшурин, в женской байдарке-двойке (500 м) - Кира Степанова и Анастасия Панченко, в мужской байдарке-двойке (1000 м) - Владислав Литовка и Роман Аношкин, в мужском каноэ-двойке (1000 м) - Шамшурин и Илья Первухин.

Два комплекта наград в личных состязаниях в стрельбе из классического и блочного лука разыграют женщины. В классическом луке Россию представят Инна Степанова и Анна Балсунова, в блочном - Наталья Авдеева. Вечером на стадионе "Динамо" поборются за выход в финальную часть командного турнира легкоатлеты.

Определятся призеры Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м, женщины), малокалиберной винтовки из трех положений (50 м, мужчины), а также в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м, мужчины). Станут известны обладатели двух комплектов наград в настольном теннисе (мужской и женский одиночные разряды). Однако россияне не будут претендовать на награды по причине проигрыша на ранних стадиях. Продолжат свои выступления в Минске и пляжные футболисты - сборная России во втором матче на турнире сыграет с командой Италии.

В среду определятся первые победители Европейских игр в вольной борьбе в весовых категориях до 57, 74, 86 и 125 кг. Чемпион мира 2018 года Заур Угуев (до 57 кг) поборется за бронзовую медаль. Победитель того же первенства Заурбек Сидаков (до 74 кг), чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев (до 86 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Анзор Хизриев (до 125 кг) постараются завоевать золотые награды.

Первые поединки на Европейских играх проведут представители вольной борьбы в весовых категориях до 65 и 97 кг, а также женской борьбы (до 53 и 68 кг). Медали здесь будут разыграны в четверг. В составе сборной России выступят Ахмед Чакаев (до 65 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Анастасия Братчикова (до 68 кг).