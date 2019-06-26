Задолженность Международной ассоциации бокса может возрасти до $30 млн

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Задолженность Международной ассоциации бокса (AIBA) в связи с лишением членства в Международном олимпийском комитете (МОК) может возрасти до 29 млн швейцарских франков ($30 млн). Об этом на сессии МОК в Лозанне заявил член исполкома организации Ненад Лалович, который руководит группой, отслеживавшей процесс реформирования AIBA.

МОК на сессии лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. Рекомендацию лишить AIBA олимпийского статуса с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае вынес исполком МОК. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

"Уровень задолженности AIBA в связи с лишением признания МОК в конечном счете может достичь 29 миллионов швейцарских франков. - сказал Лалович. - В этой связи возникает вопрос, будет ли способна AIBA работать в интересах спортсменов, поддерживать их развитие".

"Ассоциация должна быть готова взять опеку над своим спортом после Игр в Токио. Если не успеет, ее будущее не будет светлым, - добавил он. - Мы пытались быть их партнерами, но они не реагировали в течение многих лет. Надеюсь, они найдут выход из этого кризиса".

Долги AIBA сейчас составляют $16 млн. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев учредит специальный фонд для погашения задолженности организации.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года. Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира.