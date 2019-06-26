{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сессия МОК в Лозанне

Задолженность Международной ассоциации бокса может возрасти до $30 млн

МОК лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио
Член исполкома МОК Ненад Лалович Scott Halleran/Getty Images
Описание
Член исполкома МОК Ненад Лалович
© Scott Halleran/Getty Images

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Задолженность Международной ассоциации бокса (AIBA) в связи с лишением членства в Международном олимпийском комитете (МОК) может возрасти до 29 млн швейцарских франков ($30 млн). Об этом на сессии МОК в Лозанне заявил член исполкома организации Ненад Лалович, который руководит группой, отслеживавшей процесс реформирования AIBA.

На эту тему
Сессия МОК утвердила лишение Международной ассоциации бокса статуса признания

МОК на сессии лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. Рекомендацию лишить AIBA олимпийского статуса с сохранением бокса в программе Игр на рассмотрение сессии в мае вынес исполком МОК. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

"Уровень задолженности AIBA в связи с лишением признания МОК в конечном счете может достичь 29 миллионов швейцарских франков. - сказал Лалович. - В этой связи возникает вопрос, будет ли способна AIBA работать в интересах спортсменов, поддерживать их развитие".
"Ассоциация должна быть готова взять опеку над своим спортом после Игр в Токио. Если не успеет, ее будущее не будет светлым, - добавил он. - Мы пытались быть их партнерами, но они не реагировали в течение многих лет. Надеюсь, они найдут выход из этого кризиса".
Долги AIBA сейчас составляют $16 млн. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев учредит специальный фонд для погашения задолженности организации.

Восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года. Организацией боксерского турнира будет заниматься сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира.

Теги
Сессия МОК в Лозанне
Европейские игры-2019
Каноисты Шамшурин и Первухин стали третьими на Европейских играх на дистанции 1000 м
Победу одержали румынские спортсмены Кэтэлин Кирилэ и Виктор Михалаки, серебро завоевали представители Украины Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок
Читать полностью