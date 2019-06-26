Байдарочницы Степанова и Панченко находятся в приятном шоке от бронзы Европейских игр

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Бронзовая медаль Европейских игр в гребле на байдарках стала приятным шоком для россиянок Киры Степановой и Анастасии Панченко. Об этом Степанова рассказала журналистам после заезда.

В заезде байдарок-двоек на дистанции 500 м россиянки финишировали с результатом 1 минута 43,358 секунды. Золотую медаль завоевали белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук (1.40,888), серебро - венгерки Анна Караш и Данута Козак (1.42,526).

"Эмоции переполняют, находимся в приятном шоке, пока не понимаем, что происходит. Очень довольны третьим местом, - сказала Степанова. - Нас ждут еще старты, так что готовимся дальше. Здесь сильнейшие пары на данный момент, на чемпионате мира будем разыгрывать лицензии на Олимпийские игры".

"Отличный канал и организация, спасибо белорусам, что подготовили такой шикарный турнир. Всем довольны, все нравится. Соперники достойные, все очень сильные, есть за кем тянуться. Изначально старались держаться за парой из Белоруссии и терпеть до последнего", - добавила Панченко.

Европейские игры завершатся 30 июня.