Шишкарев: задача женского гандбольного ЦСКА - стать базовым клубом сборной России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый женский гандбольный клуб ЦСКА в будущем должен стать базовым клубом сборной России. Об этом заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации клуба.

"Задача гандбольного клуба ЦСКА - стать базовым клубом сборной", - сказал Шишкарев.

О создании женского клуба ЦСКА было объявлено 20 июня. Главным тренером команды стал датчанин Ян Лесли, капитаном - олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Благодаря созданию ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.