Тренер женского гандбольного ЦСКА считает, что клуб должен играть в "Финале четырех" ЛЧ

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Женский профессиональный гандбольный клуб ЦСКА в перспективе должен бороться за высшие места в чемпионате России и играть в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Ян Лесли.

О создании клуба было объявлено в июне. Капитаном команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

"Мы хотим создать команду, способную стать чемпионом России, и которая сможет успешно выступать в Лиге чемпионов, попадая в топ-4, - сказал датский специалист. - Таковы наши задачи, но все будет строиться шаг за шагом. Для меня и игроков это отличная перспектива из-за амбиций, стоящих перед клубом. Надеемся, что сможем в первом сезоне бороться с клубом "Ростов-Дон" и построить сильный коллектив".

"Мне нравится работать в России, 2,5 года я тренировал "Ростов-Дон", - продолжил он. - Думаю, это отличный эксперимент для меня - я получил предложение из Москвы и подумал: "Почему бы и нет?". Я многому научился в Ростове, поэтому в ЦСКА в этом плане должно быть проще".

После создания гандбольного клуба ЦСКА число участников женского чемпионата России в сезоне-2019/20 увеличилось до 12 команд.