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Летние олимпийские виды спорта

Женский чемпионат России по гандболу будет сокращен перед Олимпиадой-2020

По словам главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, необходимо отказаться от системы плей-офф

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по гандболу среди женщин будет сокращен в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Сделаем все, чтобы сократить чемпионат, - сказал Шишкарев. - Необходимо отказаться от системы плей-офф, возможно, создать финальную часть из четырех клубов. Чтобы была полноценная подготовка к Олимпийским играм".

Ранее в ТАСС был представлен женский гандбольный клуб ЦСКА, ставший 12-м в чемпионате России.

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Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
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