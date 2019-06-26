Женский чемпионат России по гандболу будет сокращен перед Олимпиадой-2020

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по гандболу среди женщин будет сокращен в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Сделаем все, чтобы сократить чемпионат, - сказал Шишкарев. - Необходимо отказаться от системы плей-офф, возможно, создать финальную часть из четырех клубов. Чтобы была полноценная подготовка к Олимпийским играм".

Ранее в ТАСС был представлен женский гандбольный клуб ЦСКА, ставший 12-м в чемпионате России.