Российский стрелок Каменский назвал Европейские игры главным стартом года

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российский стрелок Сергей Каменский считает Европейские игры в Минске главным соревнованием этого года. Такое мнение спортсмен в среду высказал журналистам.

В среду Каменский занял первое место в состязаниях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на Европейских играх. Серебряную медаль завоевал белорусский спортсмен Юрий Щербацевич, бронза - у венгра Иштвана Пени.

"Как обычно, хватанул адреналинчику, но не бывает легких или неинтересных финалов, к концу всегда накаляется интрига и повышается пульс. Есть у меня пока тяжело решаемая проблема, это последний выстрел, - отметил россиянин. - Смотрел за выступлением белорусского стрелка, он очень хорошо стрелял с колена и из положения лежа. Стоя он тоже неплохо стрелял, но чуть-чуть ему не хватило".

Для 31-летнего Каменского эта медаль стала третьей на Европейских играх. Ранее он выиграл золотую медаль вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте и серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

"Европейские игры по рангу выше, чем чемпионат Европы, очень рад, что сумел завоевать тут два золота. Прошлые Игры для меня не очень задались, я стал четвертым в стрельбе из трех положений. К этим Европейским играм подходил в хорошей форме, практически в идеальной. Целенаправленно готовился к этому старту с начала года, именно он был для меня главным", - сообщил Каменский.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.