Бах надеется на быстрое рассмотрение сотни допинговых дел российских спортсменов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 26 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые будут открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории, будут рассмотрены как можно быстрее. Об этом он заявил на пресс-конференции после окончания сессии МОК в Лозанне.

В среду на сессии глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что на основании базы московской лаборатории международные федерации должны открыть более ста дел российских спортсменов, которые выступали с 2012 по 2015 год.