Немец Болль завоевал золото Европейских игр по настольному теннису

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Немецкий спортсмен Тимо Болль завоевал золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В матче за золотую награду Болль со счетом 4-2 (6:11, 12:10, 12:14, 11:9, 11:6, 11:4) победил датчанина Йонатана Грота. В матче за бронзовую награду хорват Томислав Пуцар победил Коу Лэя из Украины (4-1). Призеры Европейских игр квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Россиянин Кирилл Скачков на стадии 1/8 финала проиграл белорусу Владимиру Самсонову (2-4).
38-летний Болль является серебряным (2008) и двукратным бронзовым (2012, 2016) призером Олимпийских игр, также в его активе шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, 18 золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали первенства Европы.
Болль принес сборной Германии третью золотую медаль на Играх-2019, также в активе немецкой команды одна серебряная и пять бронзовых наград. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-10-19), третье - Грузии (6-5-10).
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|27
|15
|20
|62
|2
|Белоруссия
|15
|11
|19
|45
|3
|Грузия
|6
|5
|10
|21
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|6
|21
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Германия
|4
|1
|5
|10
|8
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|9
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|10
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|12
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|13
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|14
|Польша
|2
|0
|0
|2
|15
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|16
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|17
|Азербайджан
|1
|4
|8
|13
|18
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|19
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|19
|Греция
|1
|2
|3
|6
|21
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|22
|Испания
|1
|1
|4
|6
|23
|Турция
|1
|1
|3
|5
|23
|Венгрия
|1
|1
|3
|5
|25
|Армения
|1
|1
|1
|3
|25
|Косово
|1
|1
|1
|3
|27
|Хорватия
|1
|0
|2
|3
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|33
|Дания
|0
|1
|1
|2
|34
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|34
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|36
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|36
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1