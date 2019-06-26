Немец Болль завоевал золото Европейских игр по настольному теннису

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Немецкий спортсмен Тимо Болль завоевал золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за золотую награду Болль со счетом 4-2 (6:11, 12:10, 12:14, 11:9, 11:6, 11:4) победил датчанина Йонатана Грота. В матче за бронзовую награду хорват Томислав Пуцар победил Коу Лэя из Украины (4-1). Призеры Европейских игр квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Россиянин Кирилл Скачков на стадии 1/8 финала проиграл белорусу Владимиру Самсонову (2-4).

38-летний Болль является серебряным (2008) и двукратным бронзовым (2012, 2016) призером Олимпийских игр, также в его активе шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, 18 золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали первенства Европы.

Болль принес сборной Германии третью золотую медаль на Играх-2019, также в активе немецкой команды одна серебряная и пять бронзовых наград. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-10-19), третье - Грузии (6-5-10).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.