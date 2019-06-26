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Европейские игры-2019

Немец Болль завоевал золото Европейских игр по настольному теннису

В финале он победил датчанина Йонатана Грота
Тимо Болль EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Тимо Болль
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Немецкий спортсмен Тимо Болль завоевал золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за золотую награду Болль со счетом 4-2 (6:11, 12:10, 12:14, 11:9, 11:6, 11:4) победил датчанина Йонатана Грота. В матче за бронзовую награду хорват Томислав Пуцар победил Коу Лэя из Украины (4-1). Призеры Европейских игр квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Россиянин Кирилл Скачков на стадии 1/8 финала проиграл белорусу Владимиру Самсонову (2-4).

38-летний Болль является серебряным (2008) и двукратным бронзовым (2012, 2016) призером Олимпийских игр, также в его активе шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, 18 золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали первенства Европы.

Болль принес сборной Германии третью золотую медаль на Играх-2019, также в активе немецкой команды одна серебряная и пять бронзовых наград. Лидирует в общекомандном зачете сборная России, имея в активе 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (15-10-19), третье - Грузии (6-5-10).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия27152062
2Белоруссия15111945
3Грузия651021
4Италия65314
5Украина510621
6Франция51915
7Германия41510
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14813
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
21Сербия1225
22Испания1146
23Турция1135
23Венгрия1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
33Дания0112
34Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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