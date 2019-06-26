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Сборные по футболу

Футболист сборной Египта Варда исключен из команды из-за сексуальных домогательств

Игрок переписывался с девушками в социальных сетях и требовал отправить ему фотографии интимного характера

ТАСС, 26 июня. Египетский футболист Амр Варда исключен из состава национальной команды из-за сексуальных домогательств. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сборной Египта.

Сообщается, что Варда переписывался с девушками в социальных сетях и требовал отправить ему фотографии интимного характера.

"Глава Федерации футбола Египта Хани Абу Реда решил исключить Амра Варду из лагеря команды после консультации с техническим и административным персоналом команды, чтобы поддерживать дисциплину и сохранять концентрацию", - говорится в сообщении.

Сборная Египта выступает на домашнем Кубке африканских наций. В матче первого тура группового этапа египетская команда одолела сборную Зимбабве (1:0).

25-летний Варда выступает за греческий "Атромитос", также он является чемпионом Египта в составе "Аль-Ахли" и обладателем Кубка Греции в составе ПАОКа.

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