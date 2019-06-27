СМИ: футболист "Аякса" Де Лигт перейдет в "Ювентус"

ТАСС, 27 июня. Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время станет футболистом итальянского "Ювентуса". Об этом сообщает телеканал Sky Sport.

По информации источника, Де Лигт уже согласовал контракт с итальянской командой. Договор с клубом будет рассчитан на пять лет. Заработная плата 19-летнего защитника за весь период составит €12 млн. Сейчас клубы ведут переговоры по поводу суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются испанские "Барселона", "Реал" и французский ПСЖ. С каталонской командой футболист вел переговоры, однако пока его не устроили предлагаемые клубом условия.

В прошедшем сезоне Де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба. В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба Де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).