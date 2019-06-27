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НБА

Баскетболист "Торонто" Газоль продолжит выступать за клуб

Игрок активировал опцию продления контракта на год

ТАСС, 27 июня. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" испанец Марк Газоль продолжил выступать за команду. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Баскетболист перешел в клуб в 2019 году. В составе "Торонто" он стал чемпионом НБА. Газоль активировал опцию продления соглашения на год. Согласно контракту, 34-летний Газоль заработает $25,6 млн.

В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном сезоне, набирая в среднем по 9,1 очка, совершая по 6,6 подбора и отдавая 3,9 передачи. В плей-офф турнира он сыграл в 24 встречах, набирая 9,4 очка при 6,4 подбора и 3 передачах.

Также баскетболист выступал за испанские клубы "Барселона" и "Жирона" и команду НБА "Мемфис". Вместе с "Барселоной" он становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании.

На его счету две серебряные медали Олимпийских игр (2008, 2012), золотая медаль чемпионата мира (2006), две золотые (2009, 2011), серебряная (2007) и две бронзовые медали (2013, 2017) чемпионатов Европы.

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