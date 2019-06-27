Баскетболист "Торонто" Газоль продолжит выступать за клуб

ТАСС, 27 июня. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" испанец Марк Газоль продолжил выступать за команду. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Баскетболист перешел в клуб в 2019 году. В составе "Торонто" он стал чемпионом НБА. Газоль активировал опцию продления соглашения на год. Согласно контракту, 34-летний Газоль заработает $25,6 млн.

В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном сезоне, набирая в среднем по 9,1 очка, совершая по 6,6 подбора и отдавая 3,9 передачи. В плей-офф турнира он сыграл в 24 встречах, набирая 9,4 очка при 6,4 подбора и 3 передачах.

Также баскетболист выступал за испанские клубы "Барселона" и "Жирона" и команду НБА "Мемфис". Вместе с "Барселоной" он становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании.

На его счету две серебряные медали Олимпийских игр (2008, 2012), золотая медаль чемпионата мира (2006), две золотые (2009, 2011), серебряная (2007) и две бронзовые медали (2013, 2017) чемпионатов Европы.