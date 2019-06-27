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Европейские игры-2019

Белорусская байдарочница Худенко стала победителем Европейских игр на дистанции 500 м

Россиянка Светлана Черниговская завершила дистанцию на девятом месте

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белорусская байдарочница Ольга Худенко победила на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Она финишировала с результатом 2 минуты 3,929 секунды. Второй стала представительница Венгрии Данута Козак (2.04,176). Третье место заняла датчанка Эмма Йёргенсен (2.04.989). Россиянка Светлана Черниговская завершила дистанцию на девятом месте (2.10,644).

27-летняя Худенко является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016), двукратной чемпионкой мира, пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. 32-летняя Козак является пятикратной олимпийской чемпионкой, серебряным призером Олимпийских игр, 14-кратной чемпионкой мира. 23-летняя Йёргенсен становилась серебряным призером Олимпийских игр, чемпионкой мира, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (16-11-19), третье - сборная Грузии (6-6-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия28152063
2Белоруссия16111946
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия41510
8Израиль3306
9Бельгия3115
10Словения3014
11Португалия25411
12Румыния2248
13Швейцария2204
14Польша2002
15Нидерланды16310
16Болгария15511
17Азербайджан14914
18Чехия1247
19Великобритания1236
19Греция1236
19Венгрия1236
22Сербия1225
23Испания1146
24Турция1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
32Дания0123
34Босния и Герцеговина0101
34Словакия0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
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