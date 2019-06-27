Белорусская байдарочница Худенко стала победителем Европейских игр на дистанции 500 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белорусская байдарочница Ольга Худенко победила на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Она финишировала с результатом 2 минуты 3,929 секунды. Второй стала представительница Венгрии Данута Козак (2.04,176). Третье место заняла датчанка Эмма Йёргенсен (2.04.989). Россиянка Светлана Черниговская завершила дистанцию на девятом месте (2.10,644).

27-летняя Худенко является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016), двукратной чемпионкой мира, пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. 32-летняя Козак является пятикратной олимпийской чемпионкой, серебряным призером Олимпийских игр, 14-кратной чемпионкой мира. 23-летняя Йёргенсен становилась серебряным призером Олимпийских игр, чемпионкой мира, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (16-11-19), третье - сборная Грузии (6-6-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.