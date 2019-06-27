Новгородская спортивная школа получила новые катера для отделения академической гребли

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп" в Великом Новгороде получила новые катера, автомобиль для перевозки гоночных лодок и спортивный инвентарь в рамках нацпроекта "Демография". Повышать мастерство на тренировках с помощью новой техники смогут более 200 спортсменов отделения академической гребли, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области в четверг.

"В спортивную школу олимпийского резерва "Олимп" уже доставлены два новых катера для работы тренеров, автомобиль для перевозки гоночных лодок на соревнования, лодочный мотор, спортивный инвентарь. Субсидия школе составила 9,3 млн рублей", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

На эти деньги закуплено также шесть гоночных лодок, четыре гребных тренажера. Они поступят спортивную школу в августе. Новое оборудование поможет проводить качественные тренировки для 247 спортсменов отделения академической гребли.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта и молодежной политики, уже поступившие "мобильные" катера используются тренерами для сопровождения спортсменов на соревнованиях. Новое оборудование будет задействовано на ближайших, которые пройдут в конце июля.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Демографиия" по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" новое оборудование приобретут еще в двух спортивных школах олимпийского резерва региона. Общий размер субсидии составит 34,1 млн рублей, из них 31,8 млн - федеральные средства. Современные условия для тренировок будут созданы для 2 тысяч новгородских спортсменов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.