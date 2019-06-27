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Сборные по футболу

Австралия обсудила с Индонезией совместную заявку на проведение ЧМ-2034 по футболу

Информация о результатах данных переговоров пока не приводится

ТАСС, 27 июня. Делегация Футбольной федерации Австралии (ФФА) обсудила с представителями Футбольной ассоциации Индонезии (ФАИ) возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

"Мы подтверждаем, что провели переговоры с ФАИ о совместной заявке на ЧМ-2034, - сообщается в заявлении ФФА, полученном Рейтер. - Мы также обсудили этот вопрос с индонезийской стороной на прошлой неделе на встрече Футбольной ассоциации АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Лаосе".

Информация о результатах переговоров пока не приводится.

Ранее лидеры АСЕАН, в которую входит Индонезия, выразили желание подготовить совместную заявку на проведение ЧМ-2034.

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