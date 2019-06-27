Венгерские байдарочницы победили в четверках на дистанции 500 м на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Венгерские байдарочницы одержали победу в четверках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 41,526 секунды. Вторыми стали белорусские спортсменки (1.41,654). Замкнули тройку призеров представительницы Польши (1.42,851). Россиянки Кристина Ковнир, Вера Собетова, Кира Степанова и Анастасия Панченко завершили дистанцию на шестом месте (1.44,756).
Собетова является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Степанова становилась двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, также на ее счету бронзовая медаль Европейских игр в Минске. Панченко является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-13-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|29
|15
|21
|65
|2
|Белоруссия
|16
|13
|19
|48
|3
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|4
|Италия
|6
|5
|3
|14
|5
|Украина
|5
|10
|7
|22
|6
|Франция
|5
|1
|9
|15
|7
|Германия
|4
|2
|5
|11
|8
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|9
|Венгрия
|3
|2
|3
|8
|10
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|11
|Словения
|3
|0
|1
|4
|12
|Португалия
|2
|5
|4
|11
|13
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|14
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|15
|Польша
|2
|0
|1
|3
|16
|Нидерланды
|1
|6
|3
|10
|17
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|18
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|19
|Чехия
|1
|2
|4
|7
|20
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|20
|Греция
|1
|2
|3
|6
|22
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|23
|Испания
|1
|1
|4
|6
|24
|Турция
|1
|1
|3
|5
|25
|Армения
|1
|1
|1
|3
|25
|Косово
|1
|1
|1
|3
|27
|Хорватия
|1
|0
|2
|3
|28
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|29
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|30
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|31
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|32
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|32
|Дания
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|36
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|36
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1