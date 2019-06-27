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Европейские игры-2019

Венгерские байдарочницы победили в четверках на дистанции 500 м на Европейских играх

Российские спортсменки завершили дистанцию на четвертом месте

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Венгерские байдарочницы одержали победу в четверках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 41,526 секунды. Вторыми стали белорусские спортсменки (1.41,654). Замкнули тройку призеров представительницы Польши (1.42,851). Россиянки Кристина Ковнир, Вера Собетова, Кира Степанова и Анастасия Панченко завершили дистанцию на шестом месте (1.44,756).

Собетова является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Степанова становилась двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, также на ее счету бронзовая медаль Европейских игр в Минске. Панченко является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-13-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия29152165
2Белоруссия16131948
3Грузия661022
4Италия65314
5Украина510722
6Франция51915
7Германия42511
8Израиль3306
9Венгрия3238
10Бельгия3115
11Словения3014
12Португалия25411
13Румыния2248
14Швейцария2204
15Польша2013
16Нидерланды16310
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1247
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1146
24Турция1135
25Армения1113
25Косово1113
27Хорватия1023
28Швеция1012
29Латвия0325
30Эстония0202
31Австрия0134
32Молдавия0123
32Дания0123
34Словакия0112
35Босния и Герцеговина0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
Теги
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