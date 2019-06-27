Венгерские байдарочницы победили в четверках на дистанции 500 м на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Венгерские байдарочницы одержали победу в четверках на дистанции 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 41,526 секунды. Вторыми стали белорусские спортсменки (1.41,654). Замкнули тройку призеров представительницы Польши (1.42,851). Россиянки Кристина Ковнир, Вера Собетова, Кира Степанова и Анастасия Панченко завершили дистанцию на шестом месте (1.44,756).

Собетова является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Степанова становилась двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, также на ее счету бронзовая медаль Европейских игр в Минске. Панченко является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место занимает команда Белоруссии (16-13-19), третье - сборная Грузии (6-6-10). Европейские игры завершатся 30 июня.