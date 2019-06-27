Президент Федерации дзюдо Японии Ямасита возглавит олимпийский комитет страны

ОСАКА /Токио/, 27 июня. /ТАСС/. Новым председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Японии станет глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита. О соответствующем решении НОК объявил после того, как в четверг Цунэкадзу Такэда, которого французские правоохранительные органы обвиняют в коррупции, официально сложил свои полномочия главы олимпийского комитета.

Ранее французские следователи предъявили обвинение в коррупции Такэде. Следствие считает, что победа Токио на выборах столицы Олимпийских игр в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне заполучить голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток. Сам председатель НОК Японии категорически отвергает эти обвинения, называя их немыслимыми.

В 1998 году Такэда занимал должность спортивного директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Нагано. НОК Японии Такэда возглавлял с 2001 года, также в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) он координировал подготовку к трем Олимпиадам (2010, 2014, 2018). В 2012 году чиновник возглавил заявочный комитет Олимпиады-2020, сейчас 71-летний функционер занимает должность вице-президента исполнительного совета Олимпиады.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.