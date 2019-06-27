FIVB к середине июля определит два города - организатора ЧМ-2022 в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) до середины июля определит два оставшихся города, где пройдут матчи чемпионата мира 2022 года в России. Об этом ТАСС заявил в четверг президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В мае стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города должны быть определены дополнительно. На организацию турнира также претендуют Белгород, Ярославль и Кемерово.

"FIVB посетит города. На данный момент города уже представили всю инфраструктуру и план для проведения чемпионата мира. Думаю, к середине июля города определятся", - сказал Шевченко.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Чемпионат мира пройдет в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября. Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу.