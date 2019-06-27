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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

УЕФА заявил, что не будет открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Игроки нескольких клубов вышли на матч чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами
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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет открывать дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет открывать дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии после того, как игроки нескольких клубов вышли на матч чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы УЕФА, попавшем в распоряжение ТАСС в четверг.

22 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

"УЕФА не станет открывать никаких дел в отношении Федерации футбола Грузии", - говорится в заявлении.

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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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