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Европейские игры-2019

Итальянец Несполи завоевал золото в стрельбе из классического лука на Европейских играх

Лучшим из россиян стал Гаслан Базаржапов, выбывший на стадии 1/8 финала

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Итальянский спортсмен Мауро Несполи завоевал золотую медаль в стрельбе из классического лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном матче он оказался сильнее представителя Нидерландов Стеве Вейлера (6-4). Бронзовую медаль завоевал испанский спортсмен Ача Пабло, который оказался сильнее итальянца Давида Паскуалуччи (7-1).

Гаслан Базаржапов стал лучшим среди российских спортсменов, пробившись в 1/8 финала, где уступил Несполи (2-6).

Несполи завоевал третью медаль на Европейских играх, ранее он победил в миксте и стал бронзовым призером в командных соревнованиях. Он является олимпийским чемпионом 2012 года и серебряным призером ОИ-2008 в командных соревнованиях.

В общекомандном зачете Европейских игр сборная России занимает первое место, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия18132152
3Италия76316
4Украина610723
5Грузия661022
6Франция61916
7Германия44513
8Венгрия34310
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
12Португалия25411
13Румыния2248
14Швейцария2204
15Польша2035
16Нидерланды17311
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1348
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1168
24Турция1135
25Дания1124
26Армения1113
26Косово1113
28Хорватия1034
29Швеция1012
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Босния и Герцеговина0101
36Люксембург0011
36Сан-Марино0011
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