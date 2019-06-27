Итальянец Несполи завоевал золото в стрельбе из классического лука на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Итальянский спортсмен Мауро Несполи завоевал золотую медаль в стрельбе из классического лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном матче он оказался сильнее представителя Нидерландов Стеве Вейлера (6-4). Бронзовую медаль завоевал испанский спортсмен Ача Пабло, который оказался сильнее итальянца Давида Паскуалуччи (7-1).

Гаслан Базаржапов стал лучшим среди российских спортсменов, пробившись в 1/8 финала, где уступил Несполи (2-6).

Несполи завоевал третью медаль на Европейских играх, ранее он победил в миксте и стал бронзовым призером в командных соревнованиях. Он является олимпийским чемпионом 2012 года и серебряным призером ОИ-2008 в командных соревнованиях.

В общекомандном зачете Европейских игр сборная России занимает первое место, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3). Европейские игры завершатся 30 июня.