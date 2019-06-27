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Европейские игры-2019

Голландец Шлёссер одержал победу в стрельбе из блочного лука на Европейских играх

В финальном матче спортсмен оказался сильнее представителя Люксембурга Жиля Сейверта

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Голландский спортсмен Майк Шлёссер завоевал золотую медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном матче он оказался сильнее представителя Люксембурга Жиля Сейверта (145:144). Бронзовая медаль в активе хорватского спортсмена Марио Вавро, который в поединке за третье место оказался сильнее британца Адама Равенскрофта (145:139).

Россиянин Антон Булаев завершил выступления на стадии 1/4 финала, уступив Сейверту (143:144).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия18132152
3Италия76316
4Украина610723
5Грузия661022
6Франция61916
7Германия44513
8Венгрия34310
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
12Нидерланды27312
13Португалия25411
14Румыния2248
15Швейцария2204
16Польша2035
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1348
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1168
24Турция1135
25Дания1124
26Армения1113
26Косово1113
28Хорватия1045
29Швеция1012
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011

 

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