Голландец Шлёссер одержал победу в стрельбе из блочного лука на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Голландский спортсмен Майк Шлёссер завоевал золотую медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном матче он оказался сильнее представителя Люксембурга Жиля Сейверта (145:144). Бронзовая медаль в активе хорватского спортсмена Марио Вавро, который в поединке за третье место оказался сильнее британца Адама Равенскрофта (145:139).

Россиянин Антон Булаев завершил выступления на стадии 1/4 финала, уступив Сейверту (143:144).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (18-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3). Европейские игры завершатся 30 июня.