Белорусская байдарочница Литвинчук завоевала золото Европейских игр в гребле на 5000 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белорусская спортсменка Марина Литвинчук завоевала золотую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 5000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Результат 31-летней спортсменки составил 24 минуты 52,258 секунды. Серебряным призером стала венгерка Дора Бодоньи (24.53,003), бронза досталась словачке Мариане Петрусовой (24.59,009). Россиянка Кира Степанова стала восьмой (26.06,856).
Литвинчук - двукратный призер Олимпийских игр, она является обладательницей трех золотых, трех серебряных и шести бронзовых медалей мировых первенств. Также в ее активе семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|15
|22
|67
|2
|Белоруссия
|19
|13
|21
|53
|3
|Италия
|7
|6
|3
|16
|4
|Украина
|6
|10
|7
|23
|5
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|6
|Франция
|6
|1
|9
|16
|7
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|8
|Германия
|4
|4
|6
|14
|9
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|10
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|11
|Словения
|3
|0
|1
|4
|12
|Нидерланды
|2
|7
|3
|12
|13
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|14
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|15
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|16
|Польша
|2
|0
|3
|5
|17
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|18
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|19
|Чехия
|1
|3
|4
|8
|20
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|20
|Греция
|1
|2
|3
|6
|22
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|23
|Испания
|1
|1
|6
|8
|24
|Турция
|1
|1
|3
|5
|25
|Дания
|1
|1
|2
|4
|26
|Армения
|1
|1
|1
|3
|26
|Косово
|1
|1
|1
|3
|28
|Хорватия
|1
|0
|3
|4
|29
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|30
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|31
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|32
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|33
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|37
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1