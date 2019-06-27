Белорусская байдарочница Литвинчук завоевала золото Европейских игр в гребле на 5000 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белорусская спортсменка Марина Литвинчук завоевала золотую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 5000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Результат 31-летней спортсменки составил 24 минуты 52,258 секунды. Серебряным призером стала венгерка Дора Бодоньи (24.53,003), бронза досталась словачке Мариане Петрусовой (24.59,009). Россиянка Кира Степанова стала восьмой (26.06,856).

Литвинчук - двукратный призер Олимпийских игр, она является обладательницей трех золотых, трех серебряных и шести бронзовых медалей мировых первенств. Также в ее активе семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3).

Европейские игры завершатся 30 июня.