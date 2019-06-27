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Европейские игры-2019

Венгр Копаc завоевал золото Европейских игр в гребле на байдарках на 5000 м

Россиянин Максим Спесивцев занял 11-е место
Балинт Копас Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Балинт Копас
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Венгерский спортсмен Балинт Копаc завоевал золотую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 5000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Результат 22-летнего спортсмена составил 21 минуту 45,255 секунды. Серебряным призером стал португалец Фернанду Пимента (21.46,554), бронзовым - немец Макс Хофф (21.49,276). Россиянин Максим Спесивцев занял 11-е место (22.56,813).

Копаc является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года. На Европейских играх в Минске спортсмен уже завоевал золото в соревновании байдарок-двоек на дистанции 1000 метров.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия19132153
3Италия76316
4Украина610723
5Грузия661022
6Франция61916
7Венгрия45312
8Германия44614
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
12Нидерланды27312
13Португалия26412
14Румыния2248
15Швейцария2204
16Польша2035
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1348
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1168
24Турция1135
25Дания1124
26Армения1113
26Косово1113
28Хорватия1034
29Швеция1012
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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