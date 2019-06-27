Венгр Копаc завоевал золото Европейских игр в гребле на байдарках на 5000 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Венгерский спортсмен Балинт Копаc завоевал золотую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 5000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Результат 22-летнего спортсмена составил 21 минуту 45,255 секунды. Серебряным призером стал португалец Фернанду Пимента (21.46,554), бронзовым - немец Макс Хофф (21.49,276). Россиянин Максим Спесивцев занял 11-е место (22.56,813).

Копаc является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года. На Европейских играх в Минске спортсмен уже завоевал золото в соревновании байдарок-двоек на дистанции 1000 метров.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (7-6-3).

Европейские игры завершатся 30 июня.