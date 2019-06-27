СМИ: бывший президент AIBA Рахимов лишен возможности вернуться на свой пост

ТАСС, 27 июня. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) лишил бывшего главу организации узбекистанца Гафура Рахимова возможности вернуться на пост президента организации без процедуры голосования. Об этом в четверг сообщил портал Inside the Games .

Отмечается, что 13 членов исполкома AIBA проголосовали за, один - против, еще восемь человек воздержались. Таким образом, Рахимов сможет стать президентом AIBA только в случае повторного избрания. В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является марокканец Мохаммед Мустасан.

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. В мае Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности главы организации стал Мустасан.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом AIBA на постоянной основе.