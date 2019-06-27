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Европейские игры-2019

Итальянка Бакози победила на Европейских играх в стендовой стрельбе в ските

Россиянка Альбина Шакирова заняла четвертое место

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Диана Бакози завоевала золотую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "скит". Соревнования проходят в Минске.

35-летняя спортсменка набрала 57 очков. Серебряную медаль завоевала француженка Люси Анастасиу (56), бронзовую - итальянка Кьяра Кайнеро (42). Россиянка Альбина Шакирова заняла четвертое место (33).

Также Бакози является олимпийской чемпионкой в стендовой стрельбе в дисциплине "скит" на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и победительницей первых Европейских игр в Баку.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (8-6-4). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия19132153
3Италия86416
4Украина610723
5Грузия661022
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44614
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
12Нидерланды27312
13Португалия26412
14Румыния2248
15Швейцария2204
16Польша2035
17Болгария15511
18Азербайджан14914
19Чехия1348
20Великобритания1236
20Греция1236
22Сербия1225
23Испания1168
24Турция1135
25Дания1124
26Армения1113
26Косово1113
28Хорватия1034
29Швеция1012
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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