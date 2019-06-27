Итальянка Бакози победила на Европейских играх в стендовой стрельбе в ските

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Диана Бакози завоевала золотую медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "скит". Соревнования проходят в Минске.

35-летняя спортсменка набрала 57 очков. Серебряную медаль завоевала француженка Люси Анастасиу (56), бронзовую - итальянка Кьяра Кайнеро (42). Россиянка Альбина Шакирова заняла четвертое место (33).

Также Бакози является олимпийской чемпионкой в стендовой стрельбе в дисциплине "скит" на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и победительницей первых Европейских игр в Баку.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (8-6-4). Европейские игры завершатся 30 июня.