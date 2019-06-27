Швед Нильссон одержал победу на Европейских играх в стендовой стрельбе в ските

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Шведский спортсмен Стефан Нильссон завоевал золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "скит". Соревнования проходят в Минске.

28-летний спортсмен набрал 57 очков. Серебряную медаль завоевал чех Томаш Ныдрле (56). Бронзовую медаль выиграл чемпион мира и Олимпийских игр итальянец Габриэле Россетти (46). Россиян Александр Землин показал 18-й результат (115), Михаил Шарапов - 25-й (110).

Нильссон становился серебряным призером первых Европейских игр в Баку в 2015 году.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (8-6-5). Европейские игры завершатся 30 июня.