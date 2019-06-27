Швед Нильссон одержал победу на Европейских играх в стендовой стрельбе в ските

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Шведский спортсмен Стефан Нильссон завоевал золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "скит". Соревнования проходят в Минске.
28-летний спортсмен набрал 57 очков. Серебряную медаль завоевал чех Томаш Ныдрле (56). Бронзовую медаль выиграл чемпион мира и Олимпийских игр итальянец Габриэле Россетти (46). Россиян Александр Землин показал 18-й результат (115), Михаил Шарапов - 25-й (110).
Нильссон становился серебряным призером первых Европейских игр в Баку в 2015 году.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (8-6-5). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|15
|22
|67
|2
|Белоруссия
|19
|13
|21
|53
|3
|Италия
|8
|6
|5
|19
|4
|Украина
|6
|10
|7
|23
|5
|Грузия
|6
|6
|10
|22
|6
|Франция
|6
|2
|9
|16
|7
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|8
|Германия
|4
|4
|6
|14
|9
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|10
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|11
|Словения
|3
|0
|1
|4
|12
|Нидерланды
|2
|7
|3
|12
|13
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|14
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|15
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|16
|Польша
|2
|0
|3
|5
|17
|Швеция
|2
|0
|1
|3
|18
|Болгария
|1
|5
|5
|11
|19
|Азербайджан
|1
|4
|9
|14
|20
|Чехия
|1
|4
|4
|9
|21
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|21
|Греция
|1
|2
|3
|6
|23
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|24
|Испания
|1
|1
|6
|8
|25
|Турция
|1
|1
|3
|5
|26
|Дания
|1
|1
|2
|4
|27
|Армения
|1
|1
|1
|3
|27
|Косово
|1
|1
|1
|3
|29
|Хорватия
|1
|0
|3
|4
|30
|Латвия
|0
|3
|2
|5
|31
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|32
|Австрия
|0
|1
|3
|4
|33
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|37
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1