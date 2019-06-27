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Европейские игры-2019

Швед Нильссон одержал победу на Европейских играх в стендовой стрельбе в ските

Россиян Александр Землин показал 18-й результат

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Шведский спортсмен Стефан Нильссон завоевал золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "скит". Соревнования проходят в Минске.

28-летний спортсмен набрал 57 очков. Серебряную медаль завоевал чех Томаш Ныдрле (56). Бронзовую медаль выиграл чемпион мира и Олимпийских игр итальянец Габриэле Россетти (46). Россиян Александр Землин показал 18-й результат (115), Михаил Шарапов - 25-й (110).

Нильссон становился серебряным призером первых Европейских игр в Баку в 2015 году.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-21), третье - сборная Италии (8-6-5). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30152267
2Белоруссия19132153
3Италия86519
4Украина610723
5Грузия661022
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44614
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
12Нидерланды27312
13Португалия26412
14Румыния2248
15Швейцария2204
16Польша2035
17Швеция2013
18Болгария15511
19Азербайджан14914
20Чехия1449
21Великобритания1236
21Греция1236
23Сербия1225
24Испания1168
25Турция1135
26Дания1124
27Армения1113
27Косово1113
29Хорватия1034
30Латвия0325
31Эстония0202
32Австрия0134
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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