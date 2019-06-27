{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Член комитета РФС мечтает, чтобы матчи ЧМ по пляжному футболу прошли на Красной площади

Ранее на заседании исполкома РФС была одобрена заявка Москвы на проведение турнира в 2021 году
Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза Сергей Анохин
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин мечтает, чтобы матчи чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, если он пройдет в Москве, прошли на Красной площади. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

На заседании исполкома РФС, прошедшем в среду, была одобрена заявка Москвы на проведение турнира в 2021 году. РФС в ближайшее время отправит заявку в Международную федерацию футбола. В случае успеха заявки Россия впервые примет соревнования.

На эту тему

"Не вижу никаких препятствий, чтобы у Москвы все получилось. Уверен, что мы получим такое право. Моей же мечтой является проведение матчей чемпионата мира на Красной площади, и чтобы финал турнира Россия - Бразилия показали на Первом канале", - сказал Анохин.

По словам Анохина, приоритетным местом проведения турнира являются "Лужники". "Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на квалификацию чемпионата мира - 2019, которая пройдет в "Лужниках", - отметил Анохин.

Чемпионат мира нынешнего года пройдет в столице Парагвая Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря. Европейская квалификация соревнований состоится с 19 по 27 июля на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" в Москве.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Европейские игры-2019
Садулаев завоевал золото в вольной борьбе в весе до 97 кг на Европейских играх
В финале олимпийский чемпион победил Нурмагомеда Гаджиева из Азербайджана
Читать полностью