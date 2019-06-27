Член комитета РФС мечтает, чтобы матчи ЧМ по пляжному футболу прошли на Красной площади

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин мечтает, чтобы матчи чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, если он пройдет в Москве, прошли на Красной площади. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

На заседании исполкома РФС, прошедшем в среду, была одобрена заявка Москвы на проведение турнира в 2021 году. РФС в ближайшее время отправит заявку в Международную федерацию футбола. В случае успеха заявки Россия впервые примет соревнования.