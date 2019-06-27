Член комитета РФС мечтает, чтобы матчи ЧМ по пляжному футболу прошли на Красной площади

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин мечтает, чтобы матчи чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, если он пройдет в Москве, прошли на Красной площади. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.
На заседании исполкома РФС, прошедшем в среду, была одобрена заявка Москвы на проведение турнира в 2021 году. РФС в ближайшее время отправит заявку в Международную федерацию футбола. В случае успеха заявки Россия впервые примет соревнования.
"Не вижу никаких препятствий, чтобы у Москвы все получилось. Уверен, что мы получим такое право. Моей же мечтой является проведение матчей чемпионата мира на Красной площади, и чтобы финал турнира Россия - Бразилия показали на Первом канале", - сказал Анохин.
По словам Анохина, приоритетным местом проведения турнира являются "Лужники". "Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на квалификацию чемпионата мира - 2019, которая пройдет в "Лужниках", - отметил Анохин.
Чемпионат мира нынешнего года пройдет в столице Парагвая Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря. Европейская квалификация соревнований состоится с 19 по 27 июля на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" в Москве.