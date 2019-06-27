Русский дух. Чемпионат России по художественной гимнастике представил новый дворец спорта

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат России представил общественности современную спортивную площадку - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования стартовали в четверг. Чемпионат России по художественной гимнастике является тестовым соревнованием для новой современной арены. Он начался с торжественной церемонии открытия - после представления всех регионов слово взяла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, чье имя носит арена. "Я хочу всех поздравить с началом чемпионата России и первенства России в новом дворце спорта. Этот зал был построен не за государственные деньги - это ваш зал, собственный ваш зал и никто никогда вас отсюда не попросит, - заявила заслуженный тренер России в ходе открытия чемпионата. - Все дети, которые сегодня тренируются, выступают, станут тренерами, руководителями федераций спорта, и это всегда будет их домом. Этот дом красивый, интересный, он сделан в традициях русского искусства и со всеми вещами, необходимыми для вашего здоровья". В первую очередь стоит отметить, что дворец сделан по-настоящему в русском стиле: гости арены, попавшие в четверг под проливной дождь, уже на входе ощутили уют в новом спортивном сооружении. Перед ними открылись традиционные орнаменты, выполненный мозаикой пол, который пестрит черно-золотистыми узорами. Колонны дворца украшены узорами красно-черных цветов, что придает дворцу национальный колорит. Это определенно будет снова отмечено в июле, когда арену посетят лучшие молодые спортсменки со всего мира в рамках первого в истории юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике.

Описание В Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в олимпийском комплексе "Лужники" © Станислав Красильников/ТАСС

"Это не центр, а дворец, и он соответствует своему названию: всегда считалось, что спортивное сооружение - это бетон, коричневый или черно-белый цвет. Я стала здесь линейным прорабом и с дизайнером определила, что это должен быть дворец спорта с русскими мотивами, потому что наше искусство хохломы, жостовской росписи, ростовской финифти - оно неподражаемое, нигде в мире никто и никогда не видел такую красоту, которую можно показать в России, - рассказала журналистам Винер-Усманова. - К сожалению, она бывает забыта, ее не показывают большой аудитории, но я подумала и приняла с дизайнером решение сделать здесь совершенно русский дворец спорта, начиная от красно-золотых колонн и мозаичного пола. Все двери, столовые, кафе содержат в себе русские мотивы, и хотя бы здесь дети прикасаются к русскому народному творчеству". Как дворец готов с технической стороны к первому юниорскому ЧМ Арена умело сочетает традиционные русские мотивы в своем интерьере с современным техническим и спортивным оборудованием. Несмотря на то, что изначально это дворец гимнастики, он отвечает требованиям для проведения международных соревнований и по другим спортивным дисциплинам. "Здесь все преображается, трансформируется, можно проводить спектакли, концерты, различные соревнования по бальным танцам, спортивному рок-н-роллу, баскетболу, волейболу, всему, кроме, пожалуй, фигурного катания и хоккея. Все сделано по последнему слову техники", - рассказала Винер-Усманова. Мастерством лучших спортсменок на чемпионате мира среди юниоров смогут насладиться вплоть до 4000 зрителей. Также для гостей дворца предусмотрены различные кафе, магазины со спортивной экипировкой и даже музей художественной гимнастики, который позволит каждому зрителю познакомиться с историей этого вида спорта и победами советских и российских гимнасток. Сами же гимнастки выступят на ковре с покрытием отличного качества, как сообщил заместитель генерального директора компании-оператора комплекса Дмитрий Григорьев. Помимо зала для выступлений, аналогичным покрытием оснащены и три тренировочных зала, в которых гимнасткам предоставлено по три ковра, размер которых, правда, незначительно меньше. "Также у каждого ковра есть своя музыкальная система для репетиций с музыкой, есть система видеоповтора, позволяющая отмотать и посмотреть ошибки в выполнении определенных элементов, есть станки, а высокие потолки способствуют не только тренировкам со снарядами, но и правильной вентиляции воздуха", - рассказал Григорьев.