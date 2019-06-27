Матчи "Финала шести" волейбольной Лиги наций 2020 года пройдут в начале июля

ТАСС, 27 июня. Встречи финального раунда ежегодного волейбольного турнира Лига наций в 2020 году состоятся в начале июля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

"Финал шести" пройдет с 1 по 5 июля, мужчины сыграют в США, а женщины - в Китае. Мужской и женский "Финал шести" состоятся в одни и те же даты в связи с проведением Олимпийских игр в Токио с 24 июля по 9 августа. Начало группового этапа турнира запланировано с 22 по 24 мая у мужчин и с 19 по 21 мая у женщин.

В заявлении пресс-службы также отмечается, что национальные волейбольные чемпионаты могут стартовать с 15 сентября.

Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году, мужская сборная России выиграла турнир, женская команда заняла седьмое место на групповом этапе и не смогла пробиться в финальную стадию. В нынешнем розыгрыше после 12 туров мужская сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, оно дает право выступить в "Финале шести". До конца группового этапа осталось три тура. Женская команда заняла 14-е место по итогам группового этапа и не попала в финальный раунд.