Рабочая группа обсудила подготовку к заседанию Совета при президенте по спорту

ТАСС, 27 июня. Заседание рабочей группы по подготовке совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и президиума Государственного совета на тему: "О роли субъектов РФ и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма" состоялось в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание прошло под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяки. В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта, соревновательной деятельности, развития массового спорта.

На заседании выступила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, она рассказала об итогах анализа развития туризма в регионах России, по результатам которого стало возможным выделить основные проблемы отрасли, решение этих проблем позволит увеличить туристические потоки.

Основными направлениями дальнейшей работы были определены совершенствование нормативно-правового регулирования, визовых ограничений, транспортной доступности, инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства в туризме, развитие цифровых технологий, маркетинг и продвижение российского туристского потока.