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Массовый спорт

Рабочая группа обсудила подготовку к заседанию Совета при президенте по спорту

Заседание прошло под руководством главы Приморского края Олега Кожемяки

ТАСС, 27 июня. Заседание рабочей группы по подготовке совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и президиума Государственного совета на тему: "О роли субъектов РФ и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма" состоялось в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание прошло под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяки. В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта, соревновательной деятельности, развития массового спорта.

На заседании выступила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, она рассказала об итогах анализа развития туризма в регионах России, по результатам которого стало возможным выделить основные проблемы отрасли, решение этих проблем позволит увеличить туристические потоки.

Основными направлениями дальнейшей работы были определены совершенствование нормативно-правового регулирования, визовых ограничений, транспортной доступности, инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства в туризме, развитие цифровых технологий, маркетинг и продвижение российского туристского потока.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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