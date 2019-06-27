Футболисты "Краснодара" победили ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии

Во втором туре "Краснодар" сыграет с "Ростовом", а "ЦСКА" встретится со столичным "Спартаком". Обе встречи пройдут 30 июня. В среду "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0.

В турнире принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Турнир завершится 4 июля.